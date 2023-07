Meloni a Washington: ribadita la solida alleanza con Stati Uniti

(Teleborsa) - La presidente del Consiglio,, ha dichiarato che "è stata ribadita la solidacon, abbiamo condiviso l'eccellente stato delle nostre relazioni e che è in un momento di difficoltà che si riconoscono gli amici e gli alleati". Nel corso del punto stampa in ambasciata che ha fatto seguito al lungo colloquio con il presidente Usa, Meloni ha spiegato che è stato "un lungo incontro", "un appuntamento nel quale abbiamo ribadito la nostra solida alleanza, ile la profonda amicizia che uniscono Usa e Italia"."Con Biden abbiamo discusso della prossima– ha fatto sapere Meloni –. Da parte degli Usa c'è grande aspettativa e grande sostegno. La ricostruzione dell'Ucraina e ilsaranno al cento della presidenza del G7. All'Africa in passato l'Europa e l'Occidente non hanno dato abbastanza peso. L'Africa non è un continente povero ma ricco". Per la presidente del Consiglio italiana è un "errore fatale", in politica estera, "non vedere tutta la scacchiera", aggiungendo di aver "trovato condivisione e voglia di collaborare al nostroper l'Africa". "Sulla Cina – ha poi sottolineato -io e Biden abbiamo parlato di come sia necessario garantire la nostrae nello stesso tempo assicurare un dialogo con Pechino. Intendo andare in Cina, sono stata invitata più volte, sarà una delle prossimema non è stata ancora calenderarizzata perché mi devo anche occupare di politica interna".Anche la Casa Bianca ha parlato di un incontro servito a riaffermare "la salda e strategica alleanza e la profonda amicizia fra Stati Uniti e Italia. I legami fra Italia e Stati Uniti affondano le radici nella storia, nell'affinità culturale e nella cooperazione economica". Gli Stati Uniti e l'Italia "ribadiscono la vitale importanza del mantenimento della pace e della stabilità nello stretto di" e "si impegnano a rafforzare le consultazioni bilaterali e multilaterali sulle opportunità e le sfide poste dalla". "Inoltre – prosegue la nota diffusa da Washington – gli Stati Uniti e l'Italia condividono l'intento di rafforzare le relazioni con l'Africa sulla base di una partnership fra pari, e notano l'importanza di mobilitare il settore privato, i nostri partner dell'Onu, lee le istituzioni finanziarie internazionali a sostegno di questi sforzi".Tema dell'incontro anche ilche "pone una minaccia esistenziale". I due leader si sono impegnati ad assumere "azioni decise" per rispettare l'obiettivo di limitare l'aumento delle temperature globali a 1,5 gradi. Inoltre gli Stati Uniti e l'Italia si impegnano a rafforzare la loro partnership economica aumentando la cooperazione e gli investimenti