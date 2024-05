Stoltenberg incontra Meloni: preparativi per il vertice Nato a Washington e il ruolo chiave dell'Italia

(Teleborsa) - Durante la sua visita in Italia,, ha incontrato a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio,Durante l'incontro, sono stati discussi argomenti di stretta attualità in vista del vertice Nato in programma a luglio a Washington:Lo riferisce una nota dispiegando che la premier "in particolare ha ribadito l’aspettativa italiana che a Washingtonin risposta alle, in coerenza con l’approccio a 360 gradi alla sicurezza euroatlantica previsto dal Concetto Strategico della Nato".", ha scritto su X Jens Stoltenberg, postando una foto dell'incontro, che, informa la Nato, ", compreso il lavoro per rafforzare ulteriormente la Nato, per raggiungere una più equa condivisione degli oneri e fornire maggiore sostegno all'Ucraina".L'Alleanza Atlantica in una nota, rende noto che,, "compresa la fornitura di un sistema di difesa aerea Samp T insieme alla Francia". "Ho elogiato l'Italia per essere un fedele e importante alleato della Nato, contribuendo in molti modi diversi alle missioni dell'Alleanza", un contributo "molto apprezzato" da parte di un "alleato chiave", ha dichiarato all'ANSA, il segretario generale al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. "Un buon incontro", come lo ha definito Stoltenberg, su una vasta gamma di temi "in questo momento importanti per la nostra sicurezza".", presidenza che ricopre "in un periodo critico per la nostra sicurezza".Il, inclusa la leadership del gruppo tattico della NATO in Bulgaria e il contributo delle forze ai gruppi tattici in Ungheria e Lettonia" ma anche per la partecipazione "al Baltic Air Policing" e alla missione di mantenimento della pace della NATO KFOR in Kosovo e nella missione di formazione della NATO in Iraq". Inoltre ha "nei confronti del suo".