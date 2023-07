Assoreti, raccolta in calo a giugno. Ma semestre chiude in positivo

(Teleborsa) - Lehanno chiuso il mese di2023 con una. Il dato mensile, seppure in flessione congiunturale e tendenziale (4,3 miliardi a maggio 2023 e 3,2 miliardi a giugno 2022), consolida il bilancio deldell'anno che risulta così in crescita rispetto al 2022 e pari a 25,1 miliardi di euro. Lo comunica Assoreti (Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti), spiegando che il 92% dei volumi netti mensili confluisce nel comparto del risparmio amministrato (2,6 miliardi) tra investimenti in strumenti finanziari (5,5 miliardi) e uscite di risorse liquide da conti correnti e depositi (-2,8 miliardi).Positivo anche il bilancio complessivo realizzato sui prodotti del risparmio gestito (223 milioni); fondi comuni di investimento e gestioni individuali determinano la crescita congiunturale degli investimenti netti nel comparto. Anche a giugno aumenta ildelle reti di consulenza; nei primi sei mesi dell'anno la crescita effettiva è quantificabile in 100 mila unità."I risultati del mese consolidano il bilancio della prima metà dell'anno mantenendo livelli significativi; nelle scelte di investimento restano privilegiati titoli di Stato e bond corporate. Positivo l'investimento di settore in fondi aperti e gestioni individuali", ha commentatodell'Associazione".L'attività di distribuzione diretta di quote disi è tradotta in volumi netti di raccolta positivi per 134 milioni di euro. La crescita rispetto al mese precedente è attribuibile ai fondi flessibili (211 milioni) ed ai fondi azionari (203 milioni); positivo il bilancio anche degli obbligazionari (93 milioni), seppure in leggera flessione congiunturale, mentre i fondi bilanciati vengono coinvolti da un maggiore aumento dei deflussi netti (-366 milioni). Gli investimenti realizzati sulleraggiungono i 312 milioni; il bilancio positivo delle gestioni mobiliari (336 milioni) è solo in parte attenuato dai deflussi che hanno coinvolto le gestioni in fondi (-23 milioni). Ancora negativo il saldo delle movimentazioni realizzate nell'ambito del(-280 milioni); ai deflussi per i prodotti vita tradizionali (-299 milioni) si affiancano quelli realizzati sulle polizze multiramo (-91 milioni), mentre si confermano positivi i premi netti che coinvolgono le unit linked (110 milioni). Stabile e positiva la raccolta netta sui(56 milioni).Il, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è positivo per 174 milioni di euro a fronte di un dato di sistema negativo per 2,6 miliardi di euro. L'apporto delle Reti da inizio anno sale, così, a 3 miliardi rispetto ad un dato dell'industria fondi negativo per 5,6 miliardi.L'attività di raccolta netta realizzata sugli strumenti finanziari amministrati si concentra sui(4,3 miliardi), grazie anche al contributo derivante dal collocamento del BTP Valore, e sulle(1,3 miliardi); negativo il saldo delle movimentazioni sui(-314 milioni)