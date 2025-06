ANIMA Holding, raccolta maggio positiva per 623 milioni

ANIMA Holding

(Teleborsa) - La raccolta di risparmio gestito (ex deleghe assicurative ramo I) di, nel mese di maggio, è positiva per 623 milioni di euro. Le masse in gestione totali sono pari a 205,2 miliardi (206,3 miliardi includendo le masse amministrate)."La rilevante raccolta del mese di maggio beneficia di une di un importante contributo della componente istituzionale, anche grazie a un nuovo mandato azionario da parte di un fondo pensione negoziale e all’eccellente accoglienza riscontrata dal nuovo fondo di hybrid capital di Anima Alternative", ha commentatodi ANIMA Holding. "Gli asset totali sono vicini ai massimi storici, un’ottima premessa anche per la generazione di commissioni di performance nei mesi a venire".