E-commerce, nella "giungla" degli sconti: l'indagine

(Teleborsa) - Che vengano realizzati in periodo di saldi o meno,: eppure solo una minoranza di noti siti di e-commerce lo fa in maniera virtuosa, mentre la maggior parte interpreta le norme a proprio piacimento, aumentando così la confusione dei consumatori. E' quanto emerge dall' inchiesta Altroconsumo.I prezzi scontati si trovano ormai in qualsiasi momento dell'anno, non soltanto durante il periodo dei saldi o ilsolitamente appaiono sottoforma di sconto in percentuale, nonostante quello che attira di più i consumatori sia il doppio prezzo, ovvero il confronto tra il prezzo di partenza e quello finale scontato. Nel corso degli anni si è spesso assistito a prezzi di partenza scelti arbitrariamente dai venditori, ma dalha deciso che ogni annuncio di riduzione del prezzo deve essere accompagnato dall’indicazione di un prezzo di riferimento, cioè del prezzo più basso a cui è stato venduto il prodotto nei 30 giorni precedenti.Secondo l’indagine, i cui risultati verranno inviati all’Antitrust, la maggior parte deglicontinua a indicare un prezzo pieno, solitamente barrato e seguito dal prezzo scontato, ma non è dato sapere se il prezzo pieno sia effettivamente il prezzo precedente più basso applicato dal venditore neiAlcuni ecommerce hanno mal interpretato le nuove regole indicando le riduzioni di prezzo in modo non conforme o in maniera poco chiara e trasparente. Altri ancora indicano lo sconto solo a seguito dell’applicazione di un “coupon” generato e fornito dallo stesso professionista sul sito, sottraendosi di fattoapplicato ai consumatori nei 30 giorni precedenti. Tra i siti promossi, invece, che indicano chiaramente che il prezzo barrato soggetto ad offerta è il più basso praticato per quel prodotto nel mese precedente,