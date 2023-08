Equita: Enel e Lottomatica entrano in selezione best pick

Equita

Enel

Lottomatica

(Teleborsa) - A valle dei risultati della semestrale,ha alzato ulteriormente di 50 bps il peso dinel, facendo entrare il gruppo energetico nella selezione dei best picks. "Riteniamo che Enel abbia oggi il, per poter beneficiare della normalizzazione dei margini retail, della crescita delle rinnovabili e della stabilizzazione del debito - si legge nella ricerca - Con la conferma da parte del nuovo CEO del piano di disposals e nell'attesa del nuovo piano di novembre, riteniamo che [...] il profilo di Enel rimanga interessante"Inoltre, Equita ha aumentato il peso dinel, inserendola tra i best picks. "Il titolo offre, guidato dalla crescita strutturale del canale online, come confermato dagli ottimi risultati 1H e dalla revisione al rialzo della guidance FY23 e a chiare opportunità di crescita inorganica, vista la natura frammentato dal mercato". Secondo gli analisti, "queste caratteristiche interessanti non sono riflesse da multipli molto compressi, a sconto del 30% rispetto ai player più comparabili del settore".