EQUITA Smart Capital acquista quota di minoranza di Demeglio

EQUITA

(Teleborsa) -, fondo di private equity gestito da EQUITA Capital SGR (multi-asset manager del Gruppo), è, società attiva nella creazione e produzione di gioielli nel segmento premium e luxury, riconosciuta per lo sviluppo di brevetti applicati al mondo della gioielleria e per le avanzate tecniche di lavorazione.L'operazione ha visto il fondo acquisire una, in parte mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale dedicato e in parte con acquisto quote dagli attuali soci. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell'accordo.La società. Grazie alle risorse finanziarie raccolte attraverso l'aumento di capitale, Demeglio potrà accelerare il percorso di crescita avviato in questi anni investendo sull'apertura di nuovi mercati, sull'allargamento della gamma prodotto, sull'incremento della capacità produttiva - fase già avviata con importanti investimenti che porteranno al raddoppio della capacità produttiva esistente entro la fine del 2025 - e su opportunità di crescita per linee esterne."Demeglio conta oggi più di 60 dipendenti, un turnover complessivo di 28 milioni di euro, realizzato per oltre l'80% all'estero, e un EBITDA superiore a 5 milioni - ha commentato Rossano Rufini, Managing Partner e Responsabile Private Equity di EQUITA - Con questa operazione nel settore della gioielleria diversifichiamo ulteriormente il nostro portafoglio investimenti e raggiungiamo una".