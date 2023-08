Merck & Co, perdita trimestrale dopo acquisizione di Prometheus

Merck & Co.

(Teleborsa) -(conosciuta anche come MSD al di fuori di USA e Canada), una delle più grandi società farmaceutiche del mondo, ha registratopari a 15 miliardi di dollari nel, in aumento del 3% rispetto al secondo trimestre 2022 e superiore ai 14,5 miliardi di dollari previsti dal mercato; escludendo LAGEVRIO, la crescita è stata dell'11%, mentre escludendo LAGEVRIO e l'impatto dei cambi la crescita è stata del 14%.Merck è passata a unadi 5,98 miliardi di dollari, o 2,35 dollari per azione, da un utile netto di 3,94 miliardi di dollari, o 1,55 dollari per azione, durante lo stesso periodo dell'anno precedente (a causa dell'acquisizione della società biotecnologica Prometheus Biosciences all'inizio di quest'anno). Laè stata di 2,06 dollari, contro attese per una perdita di 2,18 dollari."Continuiamo a fare grandi progressi mentre, alziamo l'asticella dell'innovazione e portiamo avanti la scienza all'avanguardia per salvare e migliorare vite in tutto il mondo - ha affermato il- Durante il secondo trimestre abbiamo realizzato una solida crescita di base e siamo ben posizionati per ottenere ottimi risultati per l'intero anno".Di conseguenza, Merck staper l'intero anno. Merck ora prevede che le vendite per l'intero anno saranno comprese tra 58,6 miliardi e 59,6 miliardi di dollari, compreso un impatto negativo del cambio estero di circa 2 punti percentuali, ai tassi di cambio di metà luglio 2023. Questa prospettiva per l'intero anno continua a includere circa 1 miliardo di dollari di vendite di LAGEVRIO.Merck ora prevede che il suoper l'intero anno sarà compreso tra 2,95 e 3,05 dollari, compreso un impatto negativo del cambio estero di circa 5 punti percentuali, ai tassi di cambio di metà luglio 2023.