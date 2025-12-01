Milano 1-dic
43.259 -0,22%
Nasdaq 1-dic
25.343 -0,36%
Dow Jones 1-dic
47.289 -0,90%
Londra 1-dic
9.703 -0,18%
Francoforte 1-dic
23.589 -1,04%

New York: andamento negativo per Merck

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sulla società chimico-farmaceutica, che tratta con una perdita dell'1,94%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Merck più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Merck è in rafforzamento con area di resistenza vista a 104,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 101,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 108,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
