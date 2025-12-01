New York: andamento negativo per Merck

(Teleborsa) - Pressione sulla società chimico-farmaceutica
, che tratta con una perdita dell'1,94%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Merck
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Merck
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 104,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 101,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 108,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)