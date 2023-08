Reply, fatturato supera 1 miliardo di euro nel primo semestre

Reply

(Teleborsa) -, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali, ha chiuso il primo semestre del 2023 con unpari a 1.038,9 milioni di euro, in incremento del 16,8% rispetto al corrispondente dato 2022. L'è stato di 153,9 milioni di euro, rispetto ai 144,4 milioni di euro registrati nel 2022, ed è pari al 14,8% del fatturato. L'è stato di 113,5 milioni di euro (108,7 milioni di euro nel 2022), pari al 10,9% del fatturato."Reply nel primo semestre 2023 - ha dichiarato il- ha registrato un andamento positivo, sia in termini di fatturato che di marginalità. In questi mesi abbiamo assistito ad una continua crescita negli investimenti da parte delle aziende su due direttrici principali di innovazione:"."Come Reply, oltre ad avere fatto partirein tutte le società del gruppo, abbiamo già costituito una decina di società che lavorano sull'AI, in modo verticale in ambiti e settori specifici", ha aggiunto.Ladel gruppo al 30 giugno 2023 è positiva per 101,6 milioni di euro, mentre al 31 marzo 2023 risultava positiva per 190,7 milioni di euro. La posizione finanziaria al 31 dicembre 2022 era positiva per 70,6 milioni di euro.