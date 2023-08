Uber, primo utile operativo nel secondo trimestre 2023

Uber Technologies

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nei servizi di trasporto in auto e nelle consegne a domicilio, ha registratoin crescita del 16% su base annua a 33,6 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2023, o del 18% su base valutaria costante, con Mobility Gross Bookings di 16,7 miliardi di dollari (+25%) e Delivery Gross Bookings pari a 15,6 miliardi di dollari (+12%). Idurante il trimestre sono cresciuti del 22% su base annua a 2,3 miliardi, ovvero circa 25 milioni di viaggi al giorno in media.sono cresciuti del 14% su base annua a 9,2 miliardi di dollari, o del 17% su base valutaria costante, contro previsioni del mercato per 9,3 miliardi di dollari. L'EBITDA rettificato è stato di 916 milioni di dollari, in aumento di 552 milioni su base annua.L'è stato di 394 milioni di dollari, che include un vantaggio di 386 milioni di dollari (al lordo delle imposte) dovuto principalmente alle plusvalenze nette non realizzate relative alla rivalutazione delle partecipazioni di Uber. L'utile per azione è stato di 0,18 dollari, contro attese per una perdita do 0,01 dollari."La forte domanda, le nuove iniziative di crescita e la continua disciplina dei costi hanno portato a un trimestre eccellente, con viaggi in aumento del 22% e un- ha affermato il- Questi risultati si sono anche tradotti in un forte coinvolgimento di autisti e corrieri, con 6 milioni di autisti e corrieri che hanno guadagnato la cifra record di 15,1 miliardi di dollari durante il trimestre".Per il, Uber prevede: Gross Bookings da 34 miliardi a 35 miliardi di dollari; EBITDA rettificato da 975 milioni di dollari a 1,025 miliardi di dollari.