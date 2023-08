Vargronn (Plenitude) in partnership con Energia Group per sviluppo progetti eolici

Eni

(Teleborsa) -, joint venture tra, e la società irlandese di servizi energetici integratiannunciano un accordo per loentro il 2030, per una capacità totale fino a 1,8 GW.Lo sviluppo di questi due impianti, situati rispettivamente, con una potenza installata, consente a Plenitude di estendere, attraverso Vargronn, le proprie attività al mercato eolico offshore irlandese."Questo accordo ci permette di consolidare ulteriormente la presenza di Plenitude in un settore strategico come quello dell’eolico offshore grazie a due nuovi promettenti progetti in joint venture al largo delle coste irlandesi", commenta, Amministratore Delegato di Plenitude, aggiungendo "in linea con l’obiettivo della Società di raggiungere nel mondo 15GW di capacità rinnovabile entro il 2030, confermiamo l’impegno, attraverso Vargronn, di espandere le nostre iniziative nell’eolico offshore del Nord Europa".