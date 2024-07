Rinnovabili, Plenitude completa realizzazione nuovo parco eolico in Calabria

(Teleborsa) -ha completato la realizzazione di un nuovo parco eolico onshore da circa 39 MW nel comune di Borgia (Catanzaro), in Calabria.L’impianto, costituito da nove aerogeneratori di ultima generazione, sarà operativo a partire da oggi e produrrà annualmente 84 GWh di energia elettrica, pari al fabbisogno annuale di oltreva ad arricchire il portafoglio di impianti per la produzione di energia rinnovabile di Plenitude in Italia, dove la Società ha attualmente circa 1GW di capacità installata.lungo il nostro percorso di crescita nel settore delle rinnovabili e ribadisce il nostro impegno per fornire energia verde ai nostri clienti in Italia. Riteniamo che l’eolico sia in grado di dare un importante contributo sia alla transizione energetica, sia al raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica di Plenitude al 2040, per fornire energia completamente decarbonizzata ai nostri clienti", ha sottolineatoResponsabile Rinnovabili di Plenitude Italia.