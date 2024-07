Redelfi, controllata americana Redelio approva budget da 20 milioni di dollari

Redelfi

(Teleborsa) -, management company con focus sulla transizione energetica e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che la controllata di diritto americanoha approvato ilfinalizzato allo sviluppo della pipeline di progetti di Battery Energy Storage System (BESS) per un totale di circaper i prossimi 4 anni e ha acquisito i primi cinque progetti dalla società di diritto americano BESS Power, anch'essa partecipata indirettamente dalla società.L'acquisto da BESS Power dei sopramenzionati cinque progetti, per una capacità pari a circa 920 MW, da un lato fornisce a Redelio una, dall'altro consente alla stessa BESS Power di concentrarsi sullo sviluppo di progetti in stadio più avanzato, che oggi costituiscono una pipeline della capacità complessiva di 1,2 GW. Inoltre, la maggior concentrazione della pipeline a favore della controllata Redelio, grazie all'acquisizione di progetti, potrà permettere un incremento della marginalità consolidata attesa, anche in considerazione della maggiore quota di partecipazione posseduta da Redelfi in Redelio (indirettamente del 50%) rispetto a BESS Power (indirettamente di circa il 25%).Ledel piano aggiornato 2023-2026, approvato in data 11 dicembre 2023, risultano ancora coerenti con le previsioni di sviluppo del business e, dunque, ad oggi sono confermate. L'approvazione del budget da parte di Redelio comporta l'impegno di Redelfi ad investire i primi 5 milioni di dollari a titolo di finanziamento soci e conferma l'importanza e la centralità del mercato USA nella strategia di sviluppo del gruppo."Questo investimento rappresenta unper Redelfi nel consolidare la sua presenza nel mercato americano, che rimane cruciale per la crescita del gruppo, e consolida la partnership con Elio Energy Group, il quale ha avuto un ruolo determinante nello sviluppo della precedente pipeline di BESS Power", ha commentato il