ASTM, utile netto di 134,1 milioni di euro nel primo semestre

(Teleborsa) -, big italiano delle reti autostradali e delle infrastrutture, ha chiuso il primo semestre del 2023 conpari a 1,85 miliardi di euro (vs 1,57 miliardi nel primo semestre 2022),di 877,5 milioni di euro (vs 449 milioni un anno fa) e undi 134,1 milioni di euro (perdita di 110,5 milioni nei primi sei mesi dello scorso anno)."I risultati approvati oggi dal consiglio di amministrazione confermano la capacità del gruppo di generare valore e l'efficacia del modello One Company adottato - ha commentato l'- Il miglioramento degli indicatori economicidi tutti i settori di business nelle diverse aree geografiche in cui siamo presenti".L'al 30 giugno 2023 risulta pari a 6.222,5 milioni di euro (5.483,7 milioni di euro al 31 dicembre 2022). Tale crescita è principalmente ascrivibile ai maggiori investimenti effettuati sulla rete autostradale in Italia e in Brasile, nonché all'erogazione del cosiddetto premio di concessione per l'aggiudicazione in Brasile delle nuove tratte EcoRioMinas, EcoVias do Araguaia e EcoNoroeste.