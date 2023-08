IVECO, Marx: "Guidance 2023 rivista al rialzo ma restiamo prudenti"

(Teleborsa) -. Lo ha confermato ilaprendo la conference call con gli analisti, dopo che i risultati hanno evidenziato un utile in crescita a 157 milioni di euro ed un EPS di 578 eurocent. Ricavi in aumento del 24% a 4,2 miliardi di euro (4,1 miliardi per le attività industriali)., che indica un adjusted EBIT consolidato di 750-800 milioni a fronte dei 600-640 milioni indicati in precedenza. Per le attività industriali è attesa una crescita dei ricavi del 5-8% a fronte del 3,5% indicato nella vecchia guidance ed un Adjusted EBIT di 650-700 milioni rispetto ai 510-550 milioni indoicati in precedenza.Dalle slide emerge unanel segmento(veicoli leggeri) del 10-15% in Europa e del 5-10% a livello globale, mentre i(trucks) sono attesi in aumento del 10% ed idi circa il 10% in Europa e di circa il 5% a livello globale.La nuova- ha spiegato il Ceo - è, che considera l'impatto della dinamica deinel quarto trimestre ed i persistenti problemi nella, oltre che di imprevedibili evoluzioni del quadro macroeconomico.A proposito dei problemi di approvvigionamento, Marx ha spiegato che si prevede di, riportando il capitale circolantesu livelli normali.A proposito dell'andamento del business, il Ceo ha spiegato che ie nelle piattaforme di veicoli elettrificati conferma un portafoglio all'avanguardia e offre unadi IVECO.Marx ha anche spiegato che il Gruppo IVECO sta cercando di, in modo tale da fornire le risorse e d i punti di forza per competere in modo più efficiente ed efficace in un mercato di nicchia.Il numero uno del Gruppo ha assicurato un impegno continuo per gestire i libri ordini e preservare la redditività, con uno stretto controllo sulla liquidità. Il livello di liquidità - ha aggiunto - dovrebbe rimanere solido a fine 2023.Marx ha anticipato che ci sarà u altroper fornire aggiornamenti più precisi sull'evoluzione del business.