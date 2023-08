Trump incriminato per l'assalto a Capitol Hill

(Teleborsa) - L'ex Presidente americanoavvenuto il 6 gennaio 2021. Si tratta della terza incriminazione dopo quella per inascosti nella residenza di Mar-a-Lago e l'accusa di aver pagato il silenzio della pornostarcon i fondi della campagna elettorale.Trump è stato incriminato per l'assalto a Capitol Hill da un, chiamato ad esaminare le prove dal procuratore federale. "Unamericana senza precedenti" lo ha definito il Procuratore in una conferenza stampa, auspicando "un processo rapido".Trump sarà chiamato a, che secondo la Cnn sarebbero i, citati dal giudice per aver supportato l'ex Presidente nel tentativo di ribaltare l'esito delle elezioni del 2020, poi sfociato nell'assalto del Campidoglio a inizio 2021.contro il tycoon:Trump già sapeva della sua incriminazione ed aveva commentato la notizia su Truth, affermando "ho sentito che il pazzo Jack Smith, per interferire nelle elezioni, emetterà un'altra falsa incriminazione nei miei confronti". "Vogliono un'altracontro di me - ha proseguito l'ex Presidente - il giorno dopo che lo, uno dei maggiori della storia americana, è esploso in Congresso. Un Paese in declino". Un riferimento alla testimonianza di un ex socio contro Hunter Biden, figlio dell'attuale Presidente, accusato di violazione fiscale e possesso illegale di armi da fuoco.