EGM, reverse takeover semplificato se entrambe società già quotate

Borsa Italiana ha introdotto alcune modifiche di fine tuning in relazione al regime di reverse takeover di cui al regolamento emittenti del mercato Euronext Growth Milan (EGM) e alle relative linee guida. Le modifiche, si legge in un avviso, servono a rendere la disciplina applicabile meno gravosa qualora le società coinvolte nell'operazione di reverse takeover siano entrambe emittenti già quotati sull'EGM oppure la società oggetto di acquisizione sia un emittente già quotato su un mercato regolamentato.



In aggiunta, le modifiche consentono di allineare, sotto questo profilo, la disciplina del reverse takeover sul mercato EGM a quanto già previsto in occasione di analoghe operazioni sul mercato Euronext Milan (dove la disciplina del reverse merger non trova applicazione quando oggetto dell'operazione sia un emittente già quotato).







In particolare, ai sensi delle modifiche previste, il regime di reverse takeover non trova applicazione quando i soggetti coinvolti hanno le caratteristiche sopra evidenziate. Gli unici profili della disciplina relativa al reverse takeover che restano comunque applicabili sono, da un lato, l'approvazione dell'operazione da parte dell'assemblea degli azionisti e, dall'altro lato, lo schema di comunicato price sensitive relativo all'acquisizione.



Le modifiche entreranno in vigore il 28 agosto 2023.

