Unicredit, doppia emissione Cash Collect Worst-Of con e senza meccanismo Airbag

UniCredit

(Teleborsa) -ha emesso sul mercato, entrambe con possibilità di rimborso anticipato ed effetto memoria su panieri di azioni, che arricchiscono la gamma di prodotti già portati in negoziazione sugli MTF di Borsa Italiana nel 2025 con l’obiettivo di adattarsi a diversi profili di rischio e rendimento della clientela.La particolarità per questa emissione è che le due serie sono, composti da, appartenenti a diversi settori del panorama dei mercati mondiali ed europei, spaziando dal tecnologico all’automotive fino al bancario.Entrambe le serie hanno, con scadenza prevista a maggio 2028, e prevedono il pagamento di uncondizionato con effetto memoria.: per i Cash Collect senza effetto Airbag, si va da un minimo dell’1,50% (18% su base annua) a un massimo del 2,08% (24,96% annuo); per quelli con effetto Airbag, da un minimo dell’1,07% (12,84% annuo) a un massimo dell’1,64% (19,68% annuo).per entrambe le tipologie, ed è prevista la possibilità di rimborso anticipato a partire dal terzo mese. A partire da agosto 2025, infatti, qualora il valore del titolo con la performance peggiore all’interno del paniere risulti pari o superiore al Valore Iniziale, il Certificate si estinguerà anticipatamente, rimborsando 100 EUR.