Gefran, Mediobanca abbassa target price e conferma Outperform

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 14 euro) il suosu, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, confermando ilsul titolo a "". Gli analisti hanno rivisto la loro raccomandazione dopo la pubblicazione dei risultati del secondo trimestre 2023 , giudicato "leggermente migliore" rispetto alle stime di P&L, evidenziando una crescita organica mid-single digit, in linea con il trend del primo trimestre 2023, con margini leggermente migliori.Il broker ha, riducendo in media l'EBITDA 2023-25 del 4%. Per il 2023, ipotizza ora una crescita del 2% su base annua, che implica una crescita organica piatta nel secondo semestre 2023, con un margine EBITDA su base annua stabile, poiché prevede che la leva operativa e le efficienze compensino l'aumento della base di costo, tenendo conto di D&A più elevati.Inoltre,, che dovrebbero essere sostenute da una ripresa nei mercati sottostanti e dal lancio di nuovi prodotti a sostegno delle opportunità di business nei verticali mirati. La leva operativa e le efficienze dovrebbero supportare una graduale espansione del margine EBITDA al 19% nel 2025. Per quanto riguarda la, gli analisti tengono conto delle maggiori spese in conto capitale (circa 10 milioni di euro nel 2023-24) e dell'assorbimento di NWC, proiettando Gefran a raggiungere una posizione di cassa netta YoY stabile di 24 milioni di euro nel 2023.