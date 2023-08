UK, antitrust autorizza provvisoriamente acquisto di EMIS da parte di UnitedHealth

EMIS

UnitedHealth

(Teleborsa) - La(CMA) del Regno Unito hadiproposto daa seguito di un'indagine approfondita. L'antitrust ha affermato di non aver riscontrato problemi di concorrenza nell'accordo, ,ma l'annuncio di è provvisorio e la CMA ascolterà eventuali ulteriori opinioni prima di raggiungere una decisione definitiva.Il, ovvero il sistema sanitario nazionale, è sempre più alla ricerca di soluzioni digitali e basate sui dati per contribuire a migliorare l'erogazione dell'assistenza sanitaria nel paese.al NHS, incluso il sistema di cartelle cliniche elettroniche utilizzato dalla maggior parte dei medici generici del NHS nel Regno Unito., parte del colosso sanitario statunitense UnitedHealth, attualmenteche il NHS utilizza per contribuire a migliorare l'assistenza sanitaria e la fornitura di servizi sanitari in generale.Sebbene le attività che si uniscono non forniscano servizi concorrenti,e integrano il proprio software con il sistema di cartelle cliniche elettroniche di EMIS per competere in altri mercati, compresa la fornitura di servizi di gestione della salute della popolazione e software di ottimizzazione dei medicinali."La tecnologia digitale e l'analisi dei dati svolgono un ruolo sempre più importante nel supportare un'assistenza sanitaria di alta qualità nel NHS e quindi è importante indagare a fondo su questo accordo - ha commentato Kirstin Baker, presidente della commissione d'inchiesta indipendente che ha condotto le indagini - Vogliamo garantire che il NHS continui a beneficiare dell'innovazione e dell'efficienza apportate dai servizi tecnologici che competono per il suo business. Dopo aver attentamente considerato un'ampia gamma di prove,".