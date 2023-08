Fitch conferma rating TP ICAP a BBB- con outlook stabile

TP ICAP

(Teleborsa) - Fitch Ratings hail Long-Term Issuer Default Ratings (IDR) di, uno dei più importanti inter-dealer broker al mondo, aconIl rating - si legge in una nota - riflette il suo, con una solida esperienza nella gestione della liquidità e nei controlli del rischio. Inoltre, considera la dipendenza dei ricavi del gruppo dall'attività dei mercati finanziari, che in una certa misura può essere compensata dalla riduzione dei costi variabili in una fase discendente, e la conseguente sensibilità della leva del cash-flow alla generazione dell'EBITDA.Nel, TP ICAP ha registrato un aumento del 5% su base annua dei ricavi core a 1.132 milioni di sterline e un aumento del 26% dell'utile prima delle imposte a 91 milioni di sterline, riflettendo la, in particolare nel contesto di tassi in aumento. I ricavi nella maggior parte dei segmenti chiave di TP ICAP sono aumentati, ad eccezione di Liquidnet, che ha subito un calo dei ricavi del 2% a/a. Ciò è attribuibile a miglioramenti più lenti nei mercati azionari, in particolare a un forte calo delle transazioni ai blocchi.