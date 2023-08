AGCM non avvia istruttoria su operazione Iccrea con JV assicurative

Unipol

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato () hacon riguardo all'operazione con cuiha acquisito il controllo esclusivo delle, in particolare mediante l'acquisto, da Cattolica, della quota di capitale sociale e dei relativi diritti di voto di entrambe le società non ancora in proprio possesso (pari al 70%), arrivando così a detenere l'intero capitale delle società target.AGCM ha evidenziato che, con parere pervenuto in data 26 luglio 2023, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni () ha reputato di non dover evidenziare nell'operazione in esame la sussistenza di elementi in grado di determinare effetti concorrenziali pregiudizievoli, ritenendo in particolare che l'operazionedei mercati della produzione e distribuzione dei prodotti assicurativi vita e danni.Osservando chequali, per il comparto danni,, e, per il comparto vita, Generali,, Postevita,, l'AGCM ha comunicato che "la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante".