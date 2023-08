Dr Shaer acquista business gluten free di Hero in Finlandia

(Teleborsa) -, azienda italiana specializzata in alimenti per diete speciali, ha annunciato di aver. La transazione sarà conclusa entro fine anno.Più in dettaglio, l'azienda altoatesina ha rilevato il, inclusi i dipendenti eprodotti in loco, comprese le conosciutissime gallette di pane croccanti finlandesi.Attraverso questa acquisizione l'azienda italiana, consolidando la sua posizione in Norvegia, Danimarca, Finlandia e Svezia."L'espansione di Dr. Schaer nei Paesi nordici ci permetterà di rafforzare la nostra missione di migliorare la vita di tutti i consumatori con esigenze specifiche nutrizionali", ha commentato, Ceo di Dr Schaer."Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a portare a termine questa vendita, poiché consentirà all'azienda Dr. Schaer, specialista nel settore del senza glutine, di raggiungere il suo pieno potenziale", ha sottolineato, Ceo di Hero, ricordando che questa cessione fa parte della strategia a lungo termine di concentrarsi sui prodotti e snack per bambini e ragazzi.