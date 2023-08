Eurocommercial Properties, utile in calo nel 1° semestre. Bene affitti e vacancy rate

Eurocommercial Properties

(Teleborsa) -, società di investimenti immobiliari quotata su Euronext Milan con un dual listing, ha chiuso ilcon unpari a 33,5 milioni di euro, rispetto a 172,1 milioni di euro per il periodo di riferimento di sei mesi al 30 giugno 2022. La diminuzione è in gran parte spiegata dalla differenza nella rivalutazione degli investimenti degli immobili (11,3 milioni negativi nei primi sei mesi 2023 rispetto a 46,7 milioni positivi nei primi sei mesi 2022) e da una differenza negativa di 98 milioni di euro nel fair value degli strumenti finanziari derivati (5,2 milioni di euro negativi nei primi sei mesi 2023 rispetto a 92,8 milioni di euro positivi nei primi sei mesi 2022).La società spiega che lesono state "costantemente forti" durante i primi sei mesi del 2023, comportando una crescita complessiva deldel 9,2% rispetto allo stesso periodo del 2022 e dell'11,7% rispetto al 2019 pre-pandemia.La continua e forte domanda degli inquilini ha comportato aumenti dell'del 6,7% su rinnovi e riaffitti da 235 transazioni di locazione firmate durante il periodo di 12 mesi terminato il 30 giugno 2023. Ilal 30 giugno 2023 rimane attorno al livello storicamente basso a lungo termine dell'1,5%.Eurocommercial Properties ha registrato un utile netto di 1,22 euro () per azione per i sei mesi fino a giugno 2023, rispetto a 1,21 euro per i sei mesi fino a giugno 2022. La guidance ai risultati degli investimenti diretti per l'intero anno 2023 è confermata tra 2,25 e 2,35 euro per azione.