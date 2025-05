Emerson migliora guidance annuale dopo secondo trimestre in crescita

Emerson

(Teleborsa) -, società statunitense di tecnologia e software, ha chiuso il(terminato il 31 marzo 2025) conpari a 4,43 miliardi di dollari (in aumento dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno prima) e con undi 1,48 dollari per azione (+9%)."Emerson ha registrato unnel secondo trimestre, con un'espansione del margine e un utile rettificato superiore alle nostre aspettative - ha dichiarato il- Abbiamo raggiunto un altro trimestre con un utile lordo e margini EBITA rettificati di segmento record, supportati dal nostro Emerson Management System e a dimostrazione del valore che i clienti attribuiscono alla nostra tecnologia all'avanguardia. La nostra performance eccellente nel primo semestre e la capacità di affrontare il contesto tariffario ci danno la fiducia necessaria per aggiornare le nostre previsioni per il 2025".Il quadro di riferimento per l'anno fiscale 2025 riflette ora la piena proprietà di AspenTech. Lesulle vendite nette aumentano a circa il 4%, poiché l'impatto dei cambi è ora previsto invariato e le vendite sottostanti si mantengono al punto medio. L'utile per azione diminuisce a causa dei costi relativi alle transazioni, mentre le previsioni per l'utile per azione rettificato aumentano al punto medio.