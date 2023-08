Almawave e Microsoft, accordo per promuovere AI generativa in applicazioni Enterprise

Almawave

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, e Microsoft Italia hanno sottoscritto unfinalizzato a, per ottimizzare la gestione dei dati e la navigazione dei contenuti.L'accordo, che prevede anche l'ingresso di Almawave nella Cloud Region Partner Alliance come Partner Premium, consente l', finalizzata a perfezionare la gestione delle informazioni e delle interazioni con cittadini e clienti, si legge in una nota.Gli ambiti di applicazione della collaborazione sono inizialmente tre:, ovvero i sistemi che permettono di interpretare le conversazioni con i clienti;di CdA assembleari e di sedute pubbliche;, ovvero i sistemi complessi di gestione della conoscenza operativi all'interno delle grandi organizzazioni private e pubbliche. L'obiettivo è quello di ampliare nel tempo il contesto operativo integrato, portando sul mercato nuove applicazioni verticali basate sull'artificial intelligence."Il percorso è solo all'inizio - ha commentato- le tecnologie generative di Microsoft combinate con il modello composite AI di Almawave possono subito dare avvio a grandi opportunità, sfruttando al meglio le nuove capacità offerte dall'AI generativa e garantendo ai clienti l'ottimizzazione della spesa, il controllo delle fonti e il governo dei dati e delle informazioni"."Questo accordo con Almawave conferma l'impegno di Microsoft nel portare alle aziende la miglior tecnologia basata su AI generativa per supportarle nella loro crescita - ha aggiunto- Stiamo assistendo a una forte accelerazione nel campo dell'AI e grazie alla collaborazione con aziende specializzate possiamo garantire un accesso più rapido alle nuove tecnologie a sempre più imprese, per contribuire e accelerare la trasformazione digitale di tutto il Paese".