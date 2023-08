Sesa, assemblea approva bilancio e dividendo

Sesa

(Teleborsa) -ha esaminato la, che chiude con un Risultato Netto Adjusted di competenza del Gruppo pari a 100,1 milioni euro. Nell’esercizio il Gruppo ha conseguito un consistente miglioramento delle performance ESG grazie al rafforzamento dei principali programmi di sostenibilità a beneficio di risorse umane, ambiente e stakeholder. Al 30 aprile 2023 il Gruppo ha distribuito un valore economico complessivo pari ad 309 milioni euro (+24%).della capogruppo Sesa al 30 aprile 2023 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, destinando così l’Utile dell’esercizio pari a 21.437 migliaia di euro: per Euro 1.072 migliaia a riserva legale, per euro 4.870 migliaia a riserva straordinaria e per un importo massimo di Euro 15.495 migliaia a distribuzione di, pari adin crescita rispetto a 0,90 per azione dello scorso esercizio. Il dividendo verrà messo in pagamento a favore degli aventi diritto a partire dal 20 settembre 2023, con stacco cedola in data 18 settembre e record date 19 settembre 2023.L’Assemblea Ordinaria, nella stessa seduta, ha anche approvato:corrisposti,, il rinnovo dell’non superiore al 10% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie e per un controvalore massimo di Eu 10 milioni.degli azionisti, nella stessa seduta ha inoltre deliberato: la possibilità dia servizio di piani di Stock Grant riservati a risorse umane del Gruppo con responsabilità strategiche; l’attribuzione alConsiglio di Amministrazione di unae scindibile, per un importo di massimo nominali 491.400 euro, con emissione di massime n. 204.750 azioni ordinarie, eventualmente azionabile a servizio del Piano di Stock Grant 2024-2026.