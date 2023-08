Exploit di TIM in Borsa dopo ingresso Stato in Netco

TIM,

FTSE MIB

compagnia telefonica

Telecom

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi perprotagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,90%. Il titolo aveva già guadagnato la vigilia, sull'attesa diIl, infatti, ha dato il via libera alcon una quota di minoranza, la società in cui è stata scorporata la rete, con un esborso che non sarà non superiore ai 2,2 miliardi, nell'ambito della più ampia operazione di acquisto di una partecipazione del 20% da parte delIl confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,2919 Euro e primo supporto individuato a 0,2867. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,2971.