HP cola a picco (-10%) dopo taglio stime EPS

(Teleborsa) - Giornata drammatica per la, che mostra al Nyse un pesante calo del 10,63%, dopo che la big statunitense dei PC e delle stampanti ha tagliato le stime sugli utili annuali, risentendo del crollo del segmento dei pc, durato più di un anno, e della debole domanda del mercato cinese.HP infatti ha ridotto la stima di EPS 2023 a 2,95-3,07 dollari e quella di EPS rettificato a 3,23-3,35 dollari, al di sotto delle aspettative precedenti di 3,30-3,50 dollari.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del, che fa peggio del mercato di riferimento.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 28,77 USD. Supporto stimato a 27,57. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 29,97.