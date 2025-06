Poco mossa Wall Street, dati su mercato del lavoro frenano i guadagni

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 42.563 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 5.984 punti.In frazionale progresso il(+0,35%); come pure, poco sopra la parità l'(+0,27%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,14%),(+0,66%) e(+0,56%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,62%) e(-0,43%).Pesa sui mercati il dato deludente arrivato dal mercato del lavoro che segnala il rallentamento dell'attività economica del Paese. Dai dati pubblicati da(ADP) è risultata infatti sotto le attese lanela maggio. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un aumento di, dopo i 60 mila del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di 62 mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 111 mila unità.Un dato utilizzato dal presidente Usa,, per chiedere un taglio dei tassi alla. "NUMERO ADP FUORI!!! 'Troppo tardi' Powell ora deve ABBASSARE IL TASSO", ha scritto Trump sul suo social network.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,43%),(+0,78%),(+0,74%) e(+0,68%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,44%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,63%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,52%.(+6,06%),(+5,81%),(+5,18%) e(+3,39%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,45%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,29%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,19%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,04%.