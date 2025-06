Wall Street chiude in rosso: cola a picco Tesla

Dow Jones

(Teleborsa) -, scontando le, dopo la lite mediatica fra il suo fondatore Elon Musk ed il Presidente USA Donald Trump.Al termine di una seduta volatile, i mercati hanno anche accolto con prudenza la notizia di una, a seguito di una telefonata fra Trump ed il leader cinese Xi Jinping. Reazione negativa ai: l'aumento delle richieste di sussidio alla disoccupazione ha seguito la scia negativa di numeri del mercato del lavoro, gettando un'ombra sul Job Report in uscita venerdì.A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 42.320 punti, con uno scarto percentuale dello 0,25%; sulla stessa linea, depressa nel finale l', che chiude sotto i livelli della vigilia a 5.939 punti.Negativo il(-0,8%); come pure, variazioni negative per l'(-0,71%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-2,47%),(-1,19%) e(-0,57%) sono stati tra i più venduti.Tra i(+1,51%),(+1,11%) e(+0,82%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,90%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,51%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,40%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,40%.Al top tra i, si posizionano(+12,84%),(+9,08%),(+3,64%) e(+2,94%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -14,27%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,50%.In perdita, che scende del 4,22%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,89 punti percentuali.