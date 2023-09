Broadcom, guidance debole per il trimestre in corso

Broadcom

(Teleborsa) -, società tecnologica statunitense che progetta, sviluppa e fornisce soluzioni software per semiconduttori e infrastrutture, ha chiuso ildell'anno fiscale 2023 (terminato il 30 luglio 2023) conpari a 8.876 milioni di dollari, in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente,di 5.801 milioni di dollari (vs 5.378 milioni di dollari un anno fa) eddi 10,54 dollari (vs 9,73 dollari)."I risultati del terzo trimestre di Broadcom sono stati guidati dallaman mano che i clienti su vasta scala scalano e collegano in rete i loro cluster AI all'interno dei data center - ha affermato il- Le nostre previsioni per il quarto trimestre proiettano una crescita anno su anno, riflettendo la continua leadership nel networking per l'intelligenza artificiale generativa".Sulla base delle attuali tendenze, ledell'anno fiscale 2023 sono: ricavi pari a circa 9,27 miliardi di dollari (mentre gli analisti intervistati da Refinitiv prevedevano 9,28 miliardi di dollari); EBITDA rettificato pari a circa il 65% dei ricavi.