Eni svetta sul FTSE MIB con revisione target price

(Teleborsa) - Ottima seduta per, che beneficia sia dell'che dellada parte degli analisti.ha infatti aumentato il prezzo obiettivo a 15 euro per azione, dai precedenti 14,2 euro.Si muove al rialzo, che si attesta a 14,54 euro, con un, risultando ilnella seduta odierna. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 14,64 e successiva a 14,87. Supporto a 14,41.