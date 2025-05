El.En, gli analisti alzano il target price

El.En

FTSE Italia Star

Gruppo Industriale che produce sorgenti e sistemi laser per applicazioni medicali ed industriali

(Teleborsa) - Il titoloè oggetto oggi di una revisione al rialzo del target price da parte degli analisti. In particolare, gli esperti di Intermonte che hanno confermato il giudizio "Buy" hanno portato il prezzo obiettivo a 14,70 euro dai 14,50 indicati in precedenza. Per gli analisti di Akros il target di prezzo è alzato a 11 euro da 10 e la raccomandazione sul titolo è "neutral".Le azionisi muovono verso il basso, con una flessione del 2,80%, allineandosi alle vendite generalizzate che hanno colpito l'intero listino, oggi, su cui pesa lo stacco della cedola da parte di 74 società quotate, di cui 24 incluse nel FTSE MIB.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9,93 Euro e primo supporto individuato a 9,57. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10,29.