IDB, Equita: atteso 2° trim in rallentamento, ma solido rispetto a mercato

Equita

Italian Design Brands

De' Longhi

Technogym

Italian Design Brands

(Teleborsa) -si aspetta che il secondo trimestre 2023 di(IDB), polo italiano dell'arredo e del design di alta qualità quotato su Euronext Milan, abbia visto unrispetto al primo trimestre, frutto di basi di confronto più difficili e di un mercato in peggioramento, ma si aspetta che IDB abbia continuato a. Lo si legge in una ricerca che anticipa l'uscita dei risultati, prevista per l'11 settembre.Viene osservato che IDB tratta a circa 9x EV/EBIT e 10x il PE, "" sia rispetto ad altri nomi italiani di qualità nel mondo branded goods (a 12/14x EV/EBIT 2023) sia rispetto a società dell'arredo quotate all'estero con posizionamento di mercato molto più debole e momentum genericamente negativo.Intanto, si muove al ribassocon i prezzi allineati a 10,34 euro, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 10,25 e successiva a 10,15. Resistenza a 10,53.