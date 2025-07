Fidia, mandato a EQUITA per cercare partner finanziari e industriali

Fidia

EQUITA Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi di fresatura, haper lo svolgimento di attività di consulenza in operazioni diEQUITA Advisory è una, attiva in Italia ed all’estero con una presenza in oltre 30 paesi attraverso la partnership Clairfield International. EQUITA Advisory è parte di, investment bank italiana quotata alla Borsa di Milano.In particolare, con il citato mandato Fidia ha conferito in via esclusiva a EQUITA Advisory l'incarico di advisor finanziario per l’assistenza nella ricerca di partner industriali e finanziari interessati a investire nella società. L’incarico ha unaqualora alla scadenza del termine fossero in corso trattative.