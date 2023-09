Ong, Commissione UE adotta proposta per agevolare attività transfrontaliere

(Teleborsa) - La Commissione europea ha adottato unaper agevolare ledelle associazioni senza scopo di lucro nell'UE . Migliorerà il funzionamento del mercato interno eliminando leper le associazioni senza scopo di lucro che operano o desiderano operare in più di uno Stato membro, promuovendo così il ruolo svolto dalle associazioni senza scopo di lucro nella generazione die sociali nel UE e consentire condizioni di parità tra loro.Attualmente, quando le associazioni senza scopo di lucro svolgono attività in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno sede, non ricevono ununiforme della loroe della loro capacità e spesso devono registrarsi una seconda volta o addirittura costituire una nuova entità giuridica in quello Stato membro.La Commissione ha stimato che sono circale Ong attualmente costretta ad affrontare tali ostacoli quando operano in un altro paese ridurranno i costi amministrativi con le nuove norme fino a, per un ammontare potenziale fino a 8,5 miliardi di euro entro il periodo di 15 anni. anni. Inoltre, si prevede che circa altre 185.000 associazioni senza scopo di lucro si impegneranno in attività transfrontaliere, se gli ostacoli individuati e affrontati dalla proposta verranno rimossi, e potrebbero generare fino a 4,2 miliardi di euro di valore aggiunto in un periodo di 15 anni.La proposta della Commissione introduce un'ulteriore forma giuridica di(ECBA) negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri, che è specificamente concepito per scopi transfrontalieri e ridurrà gli oneri giuridici e amministrativi per quanto riguarda il riconoscimento e la creazione di associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività in un altro Stato membro. Una volta istituita in uno Stato membro, l'ECBA sarà riconosciuta automaticamente e potrà svolgere attività in tutti gli Stati membri, comprese attività economiche, consentendo così alle associazioni senza scopo di lucro di liberare tutto il loro potenziale sociale ed economico nell'UE.Le ECBA coesisteranno insieme ad altre associazioni nazionali a livello di Stato membro. Per le questioni che non sono coperte dalla proposta di direttiva, come il, gli Stati membri trattano le ECBA allo stesso modo delle associazioni nazionali senza scopo di lucro comparabili.La proposta sarà presentata al Parlamento Europeo e al Consiglio per l'approvazione. Una volta adottata, gli Stati membri avranno due anni per recepire lanel diritto nazionale.