Sabaf, utile cala a 3,2 milioni di euro in 1° semestre con mercato debole

Sabaf

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici, ha conseguitopari a 114,9 milioni di euro nel, superiori del 6,7% rispetto al secondo semestre 2022 (-20,3% rispetto al primo semestre 2022; -22,8% a parità di perimetro). La società evidenzia che il mercato mondiale dell'elettrodomestico continua la fase di debolezza congiunturale manifestatasi a partire dal secondo semestre 2022.L'è stato di 15,6 milioni di euro (11,3 milioni di euro nel 2H 2022 +38,1%; 25 milioni di euro nel 1H 2022 -37,7%), con unal 13,6% (10,5 % nel 2H 2022 e 17,4% nel 1H 2022). L'è stato di 3,2 milioni di euro (7,3 milioni di euro nel secondo semestre 2022 - quando erano stati contabilizzati proventi per imposte sul reddito per 5,8 mln di euro - e 14,8 milioni di euro nel primo semestre 2022)."Sabaf, per il terzo trimestre consecutivo, ha migliorato la redditività operativa in un- ha commentato l'- Nel primo semestre dell'anno, pur sostenendo investimenti per 11,5 milioni di euro, è stato generato un free cash flow positivo di 13,2 mln di euro. La difficile congiuntura non ha rallentato l'attuazione della nostra strategia per rafforzare il posizionamento competitivo e garantire la crescita sostenibile nel medio-lungo termine"."Nella, grazie al contributo dei vari progetti e alle azioni per efficientare la struttura costi, prevediamo un'del fatturato e un ulteriore miglioramento della redditività", ha aggiunto.Al 30 giugno 2023 l'è di 73,8 milioni di euro, di cui 3,5 mln relativi a leasing operativi e 0,8 milioni relativi a leasing finanziari, tutti contabilizzati ai sensi dell'IFRS 16 (84,4 milioni di euro al 31 dicembre 2022 e 94,8 milioni di euro al 30 giugno 2022), a fronte di un patrimonio netto di 144,3 milioni di euro.