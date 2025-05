Buongiorno dalla Borsa 22 maggio 2025 - [video]

Nasdaq 100

Pioggia di vendite sul listino USA, che termina con una pesante flessione dell'1,91%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che archivia la seduta a 21.080,36 punti, in calo dell'1,34%.Si è mossa in territorio negativo, in ribasso dello 0,84%, archiviando la giornata a 36.985,9 punti. Seduta in calo per, che retrocede dello 0,71% e chiude a 10.220,7 punti., in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità, senza una spinta definita. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,55%; tentenna, con un modesto ribasso dello 0,46%; pensosa, con un calo frazionale dello 0,55%.In fondo alla classifica degli indici settoriali troviamo il compartocon un calo di -1,06%. Rosso per, che sta segnando un calo dell'1,89%.In Giappone, pubblicati gli Ordini macchinari core, pari a 13%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione, che del PMI composito. Sempre stamattina, in Germania, sarà pubblicato il dato sull'Indice IFO.