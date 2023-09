BCE, Kazimir: serve un altro rialzo dei tassi, preferibilmente settimana prossima

(Teleborsa) - "" alla domanda se la Banca centrale europea (BCE)della prossima settimana. Lo ha affermato, governatore della National Bank of Slovakia (NBS) e membro del consiglio direttivo della BCE, in un post sul sito della banca centrale slovacca, aggiungendo che "nessuno ce l'ha oggi"."Ciò che sappiamo sono nuovi dati sull'inflazione e sulla situazione del mercato del lavoro - ha spiegato il banchiere centrale - L'andamento dell'inflazione nell'Eurozona nel mese di agosto ha confermato che. L'inflazione resta ostinatamente elevata e le aspettative di inflazione restano troppo al di sopra del nostro obiettivo del 2%.Secondo Kazimir, "è quindi. Come si suol dire, meglio prevenire che curare".Il numero uno della NBS ha quindi delineato due percorsi: "Un'opzione è quella di prendersi una pausa a settembre e, se necessario, realizzare un altro aumento (si spera definitivo) di 25 punti base in ottobre o dicembre. La seconda opzione mi sembra preferibile, ragionevole. Si prevede di fornire".Quest'ultima, "è una soluzione più semplice ed efficiente. I mercati ricevonoe abbiamo più tempo per valutare se l'inflazione si trova su un percorso discendente sostenibile verso il nostro obiettivo".