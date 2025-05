Wall Street tonica. Posti lavoro oltre stime

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza tonica per la borsa di Wall Street, nell'ultima seduta della settimana, spinta dall'per arginare la guerra commerciale: Pechino sta valutando un'offerta di Washington per tenere colloqui sui dazi del 145% imposti da Trump, suggerendo un potenziale allentamento delle tensioni. Il Ministero del Commercio cinese ha indicato che Pechino è aperta al dialogo, ma insiste sul fatto che gli Stati Uniti debbano correggere le loro "pratiche errate" e annullare i dazi unilaterali per dimostrare sincerità nei negoziati.Sul fronte macroeconomico, le cifre sul report non-farm payroll di aprile hanno mostrato una leggera flessione rispetto al mese precedente (+185k), ma sono risultate superiori alle attese del consensus. Il dato (+177k) è comunque superiore rispetto al dato medio degli ultimi 12 mesi (+152k).Il mondo del lavoro non mostra segnali di cedimento, tuttavia, con le revisioni al ribasso dei mesi precedenti lascia qualche dubbio sull’effettiva forza dell’ultimo periodo. Crediamo, spiega Filippo Diodovich, Senior Market Strategist di IG Italia, che l’effetto dei dazi non sia ancora presente e quindi ci aspettiamo una Federal Reserve molto cauta nella prossima riunione del FOMC (Federal Open Market Committee). Riteniamo altamente probabile che il presidente della FED, Jerome Powell, possa mantenere i tassi di interesse sui livelli attuali nella riunione del FOMC della prossima settimana (mercoledì 7 maggio). I mercati hanno reagito con un discreto rialzo sia dell’azionario USA che del dollaro.Tra gli indici statunitensi, ilmostra una plusvalenza dell'1,20%, proseguendo la serie positiva iniziata il 22 del mese scorso; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dell'1,05%. In denaro il(+0,97%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione dell'(+0,89%).