Roku taglierà il 10% della forza lavoro

Roku

(Teleborsa) - La società di streaming videoe limiterà le nuove assunzioni.La decisione si inserisce all'intero di misure che hanno l'obiettivo dianno su anno, consolidando l'utilizzo degli spazi per uffici, eseguendo una revisione strategica del proprio portafoglio di contenuti, riducendo le spese per servizi esterni e rallentando la crescita della spesa per il personale.Roku prevede di registrarelegati alla riduzione della forza lavoro tra 45 e 65 milioni di dollari, con la maggior parte di questi oneri che saranno sostenuti nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2023.