Cleveland-Cliffs acquista Stelco in operazione da 2,5 miliardi di dollari

Cleveland-Cliffs

(Teleborsa) -, produttore di acciaio americano, ha stipulato un. L'acquisizione "conferma l'impegno e la leadership di Cliffs nella produzione integrata di acciaio nel Nord America" e introduce inoltre altri 1.800 dipendenti del sindacato United Steelworkers (USW) nella forza lavoro di Cliffs, si legge in una nota.Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Stelco riceveranno 60,00 dollari canadesi per azione ordinaria Stelco in contanti e 0,454 azioni ordinarie Cliffs per azione ordinaria di Stelco (o 10,00 dollari canadesi per azione al 12 luglio 2024), che rappresentano un corrispettivo totale di 70,00 dollari canadesi per azione Stelco.La transazione implica undi dollari (3,4 miliardi di dollari canadesi) per Stelco e rappresenta un multiplo di acquisizione di 4,8x EBITDA rettificato al 31/3/24 LTM con sinergie. Cliffs afferma di avere una visione chiara verso il raggiungimento di circa 120 milioni di dollari di risparmi sui costi annuali senza alcun impatto sui posti di lavoro sindacali. Si prevede che l'acquisizione sarà immediatamente accretive all'EPS 2024 e 2025.Al completamento della transazione, glie gli azionisti di Stelco deterranno circa il 5% della società combinata, su base completamente diluita.