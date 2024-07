IPO di società affiliate riducono leva e aumentano occupazione nei gruppi

(Teleborsa) - Le, cioè le IPO di aziende che appartengono a un gruppo, hanno. Lo afferma una ricerca della Banca d'Italia dal titolo ""Gli effetti della quotazione in borsa delle società affiliate e il mercato dei capitali infragruppo".In particolare, subito dopo l'IPO, le aziende del gruppo riducono la lorodel 6% e aumentano la loroin media del 18%. Ciò suggerisce che le IPO affiliate sbloccano nuovo capitale azionario che viene impiegato dalle società del gruppo per finanziare la crescita della forza lavoro. Questi effetti persistono nei successivi 3-4 anni.Il report evidenzia che glidel gruppo e che, rispetto alle IPO indipendenti, le IPO affiliate sembrano essere meno motivate dalle esigenze di investimento. Nel complesso, questa evidenza è coerente con l'ipotesi secondo cui l'allentamento dei vincoli finanziari e l'espansione della forza lavoro nelle imprese del gruppo sono obiettivi specifici della quotazione delle affiliate piuttosto che "effetti collaterali".I ricercatori della Banca d'Italia fanno anche due osservazioni importanti nelle loro conclusioni. In primo luogo, affermano che i risultati dovrebbero essere collocatia livello mondiale che mira a facilitare l'accesso ai mercati dei capitali pubblici, in particolare per le piccole e giovani imprese. In questo senso, lo studio suggerisce che, sebbene le IPO affiliate non siano necessariamente in contrasto con l'obiettivo di queste politiche, i requisiti di governance aziendale associati alle quotazioni, che normalmente sono meno rigidi sui nuovi mercati "entrepreneurial", dovrebbero tenere conto dell'affiliazione al gruppo, e in particolare della la possibilità che i fondi raccolti in una IPO possano essere dirottati verso i mercati dei capitali interni, come suggeriscono i risultati.In secondo luogo, la visione potrebbe estendersi oltre i gruppi imprenditoriali, poiché le alleanze strategiche tra imprese - simili a quelle generate dalla common ownership - possono essere stabilite attraverso diversi collegamenti. Ad esempio, molti settori sono caratterizzati da rapporti forti e talvolta esclusivi tra fornitore-cliente o creditore-mutuatario, ed è possibile che(come una IPO) abbiano