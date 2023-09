Sesa, ricavi e redditività in crescita nel primo trimestre

Sesa

(Teleborsa) - l Consiglio di Amministrazione di, operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha approvato il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 luglio 2023 relativo al, che evidenzia ricavi ed Altri Proventi consolidati in crescita del 15,9% pari a 776,4 milioni di euro.L'si incrementa del 17,2% raggiungendo 55,8 milioni, con un Ebitda margin pari al 7,2% in ulteriore aumento rispetto al 7,1% al 31 luglio 2022.Ilconsolidato () Adjusted raggiunge il totale di 44,7 milioni con un incremento del 19,4%, mentre il Risultato Operativo consolidato (Ebit) è pari a 38,4 milioni (+15,9%).Il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo al 31 luglio 2023 è pari a 22 milioni (+5,9%), mentre il Risultato Netto Adjusted di competenza si attesta a 26,5 milioni con una crescita pari all'11,1%.Laal 31 luglio 2023 è attiva (liquidità netta) per 208,5 milioni rispetto ai 208,3 milioni al 31 luglio 2022."Alla luce dei positivi risultati industriali e finanziari raggiunti nel primo trimestre dell’esercizio, del contributo atteso dalla leva esterna grazie alle 9 acquisizioni bolt-on concluse negli ultimi mesi in aree di sviluppo strategico per il Gruppo e delle aspettative di crescita della domanda di digitalizzazione nei mercati in cui opera", il Gruppodi Ricavi ed Ebitda consolidati per l'intero 2024 con un target dinel range compreso tra 3,2 miliardi e 3,3 miliardi e ditra 240 milioni e 250 milioni, per una crescita di Ebitda nel range compreso tra +15% e +20% rispetto al 2023.