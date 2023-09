Tassi, ancora un rialzo o pausa: cosa farà la BCE?

(Teleborsa) -Riflettori puntati sulla riunione dellagiovedì 14 settembre, certamente una delle più complicate e dall'esito più incerto dell'ultimo periodo. La, infatti, è chiamata a decidere se proseguire sulla, con i membri del board divisi, mentre l’economia dell’Eurozona è in bilico tra rischio elevato di una recessione (con la stagflazione tra gli scenari plausibili) e la possibilità che l’inflazione resti al di sopra del target del 2% a lungo.. Se l’istituzione di Francoforte decidesse di mantenere i tassi invariati, potrebbe essere interpretato come un abbandono prematuro alla lotta contro l’inflazione. Di contro, proseguire sulla strada del rialzo potrebbe finire per peggiorare uno- Secondola BCE alzerà i tassi un’ultima volta questa settimana. “Anche se abbiamo sempre pensato che ogni riunione delle banche centrali nel mondo dipenda dai dati, Lagarde ha sottolineato la dipendenza della BCE dai dati in arrivo tra luglio e settembre – si legge nel commento del gruppo bancario olandese –. Quasi due mesi dopo, i dati macro rilasciati a partire dalla riunione di luglio hanno evidenziato una sorta di scenario di stagflazione nell’eurozona, con gli indicatori di fiducia in calo e l’inflazione che rimane elevata. Un miscuglio molto complicato, che renderà la decisione della BCE della prossima settimana tutt’altro che facile”.- Secondo le previsioni di, pur mantenendo la sua posizione aggressiva per combattere l’inflazione, la Banca Centrale Europea posticiperà l’aumento dei tassi a dicembre, optando a settembre per una “pausa aggressiva” nonostante i toni da falco che sono stati prevalenti nelle recenti comunicazioni.