Banchieri centrali riuniti a Sintra: in focus la politica dei dazi e l'inflazione

(Teleborsa) - Il, tradizionale appuntamento estivo delle principali banche centrali ha visto al centro lee le ripercussioni della sua politica economica sugli equilibri mondiali e sul dollaro. E per una volta, il numero uno della Fednon è finito sotto tiro, ma ha dato una sua pacata e composta risposta alle critiche più volte mossegli da Trump riguardo la decisione di non tagliare i tassi d'interesse, applaudito dai suo colleghi.Nel suo intervento, il Presidente della Fed Powell ha spiegato cheed il mercato del lavoro è "complessivamente in salute". "e speravamo", ha aggiunto il Presidente della Fed, spiegando "non abbiamo ancora visto molto dai dazi", ma la banca centralePowell ha chiaramente lasciato intendere che il(la prossima scadenza è fissata al 9 luglio). "Tutte le previsioni di inflazione per gli Stati Uniti sono aumentate in modo significativo a causa dei dazi", ha detto il numero uno della Fed, aggiungendo "stiamo semplicemente prendendo tempo. Pensiamo che la cosa più prudente da fare sia aspettare, saperne di più e vedere quali potrebbero essere gli effetti. Non si sono ancora manifestati e quindi per ora stiamo aspettando".Powell si è anche voluto togliere un sassolino dalla scarpa, rispondendo a chi chiedeva conto dei ripetuti, che ha criticato aspramente la Fed per non aver tagliato i tassi ed ha addirittura espresso la volontà di sostituire in anticipo Powell.ha detto imperturbabile, il numero uno della banca centrale, ribadendo che l'obiettivo Resta "la massima occupazione, la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria. Ed è su questo che ci concentriamo al 100%".A chi chiedeva sedi Presidente, Powell ha risposto. Poi, il numero uno della banca centrale ha ribadito "tutto ciò che voglio – e tutto ciò che vuole chiunque alla Fed – è creare un'economia con stabilità dei prezzi, massima occupazione e stabilità finanziaria. Quello che mi tiene sveglio la notte è: come possiamo riuscirci? Voglio consegnare al mio successore un'economia in buone condizioni".La Presidente della BCEha parlato dei cambi, anche se non ha voluto fare commenti diretti sul, che ha raggiunto i, con il dollaro che ha registrato nel primo semestre di quest'anno il calo più ampio al 1973, quando venne abbandonato il "gold standard" del sistema di Bretton Woods, e dalla recessione globale del 2009.Lagarde ha spiegato che la BCE "tiene in considerazione" i cambi "ai fini delle proiezioni" e che la dinamica, ma "è chiaro chee questo ha a che vedere con laLagarde ha poi ribadito la grande, apertamente supportate da Trump, affermando "penso che siamo preda di una certadi moneta, mezzo di pagamento e infrastruttura di pagamenti". "Il mio timore è che questo offuscamento delle linee di confine", ha aggiunto la Presidente della BCE, spiegando "penso che rischi di minare la nostra capacità di condurre la politica monetaria e che rischi di indebolire la sovranità di quei paesi o di quelle regioni che inavvertitamente diventano soggette all'uso di questi mezzi di pagamento-infrastrutture di pagamento., il quale ha spiegato che, negli Usa, "non abbiamo al momento una normativa", ma "stiamo cercando duramente di crearla",