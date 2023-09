Volotea considera la quotazione in Borsa

(Teleborsa) - Lastarebbe considerando di quotarsi in Borsa.Si tratta di un progetto già oggetto di valutazione da parte del vettore da prima della pandemia e su cui sta lavorando la società Morgan Stanley e Barclays, al fine di predisporre l’eventuale operazione, una volta verificate le condizioni favorevoli, da condurre attraverso un’offerta pubblica di acquisto o la sottoscrizione di azioni., il quale è anche uno dei fondatori della compagnia aerea nata nel 2011 insieme a Lázaro Ros, ha espresso ottimismo circa il ritorno alla redditività dopo quattro anni consecutivi di perdite. E ciò potrebbe essere il presupposto all’ingresso in Borsa. Secondo stime di mercato, Volotea potrebbe essere valutata in circa un miliardo di euro.