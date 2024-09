Fideuram ISPB, avviata la quotazione della piattaforma D-X ETF su Borsa Italiana

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha avviato lacon la cerimonia del "Ring the Bell" a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana. Sono sei gli Exchange Traded Fund (ETF) proposti dalla Divisione Private del Grupporeplicano l'andamento degli indici rappresentativi della performance di azioni di società a grande o media capitalizzazione diversificati su diverse aree geografiche (Globale, Europa e Stati Uniti), promuovendo anche le caratteristiche ambientali, sociali e di buona governance.replicano l'andamento dei rispettivi indici, declinati su diverse scadenze, rappresentativi della performance dei titoli di Stato emessi nell'Eurozona e che attribuiscono maggiore peso ai paesi con rating ESG pari o superiore ad AA."Siamo felici di dare il benvenuto a Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, che debutta oggi su ETFplus di Borsa Italiana con la quotazione della piattaforma D-X ETF - ha detto- Si tratta di una gamma selezionata di ETF, tutti conformi all'articolo 8 del regolamento SFDR, evidenziando quindi l'impegno nel promuovere investimenti responsabili. La scelta di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking rafforza la leadership del Gruppo Euronext come mercato di riferimento in Europa per questo tipo di strumenti e rimarca inoltre la centralità del mercato italiano per gli ETF obbligazionari"."Ci occupiamo del benessere dei nostri clienti, che ci affidano il loro patrimonio per pianificare il proprio futuro - ha commentato- Lo facciamo affrontando nuove sfide, abbracciando l'innovazione, per offrire servizi personalizzati e soluzioni efficaci. Oggi, insieme a Fideuram Asset Management (Ireland) quotiamo in Borsa Italiana i nostri ETF, una nuova pietra miliare nell'offerta di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking. L'obiettivo è offrire una consulenza in costante evoluzione che pone il cliente al centro e che evolverà in modo dinamico e integrato nel modello di consulenza".Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking ha sceltocome delegato alla gestione della piattaforma D-X ETF e State Street Investment Services per tutti i servizi amministrativi della stessa.